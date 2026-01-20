LA NACION

MUJICA, Lilia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MUJICA de MONTOYA, Lilia. - Los Canale: Anina y Guillermo, Roberto y Silvia, Pablo y Dolores, hijos y nietos acompañan a Julián, a María y a todos los Montoya con mucho cariño.

MUJICA de MONTOYA, Lilia. - La comisión directiva de RAP, sus asociados y staff participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su queridísima Paula y a toda su familia en este triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa

