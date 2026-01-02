LA NACION

MÜLLER, Andrés,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MÜLLER, Andrés, q.e.p.d., falleció el 30-12-2025. - Su hermano Martín y Laurie Swain; sus hijos Natalia y Santiago Kay, Verónica y Marcos Zacur, Ricardo y Priscila Bella y nietos lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

MULLER, Andrés. - Carlitos y Mini Scarpati; sus hijos Lucía, Nicole y Federico y sus nietos Juanita y Joaquín acompañan a Vicky y Flia. con mucho cariño.

MÜLLER, Andrés, q.e.p.d., falleció el 31-12-2025. - Despiden a Andrés, Verónica Dahl, Cristián Dahl, Pedro Catoggio y Marilú Gómez y acompañan a su esposa Vicky Dahl y sus hijos Sol, Ian, Nicole y nietos.

