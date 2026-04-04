SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MURGA de BROWNE, Inés q.e.p.d. - Tu hermana María Cristina y Jorge Páez Allende, junto a nuestras hijas, yernos y nietos, te despedimos con tristeza pero sabiendo que estás con nuestra querida familia en el cielo. Agradecemos tu amor y generosidad. Te queremos y te vamos a extrañar mucho, queridísima Inesita.

Avisos fúnebres

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