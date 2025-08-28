SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d., falleció 26-8-2025. - Diego y Amalia Bunge y familia acompañan a Martina, Sarita, Elisa y Antonio en su dolor. Rogamos una oración por Rodrigo.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Eduardo Spósito, Lucas Clariá, Valeria Shapira y todo el equipo de Spósito & Asociados lo despiden con profunda tristeza, ruegan una oración en su memoria y acompañan a la familia en su dolor.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Sus padres Luis y Martha Fonnegra, sus hermanos Santiago y Vicky Barrenechea (a.), Andrés y Elena López (a.) y sus hijos despedimos con enorme dolor a nuestro queridísimo Rodrigo y acompañamos con amor a Martu, Sari, Eli y Toni. Sus restos serán inhumados el viernes 29, a las 11, en Parque Memorial.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Su tíos Mercedes y Enrique Avogadro, Olga y Guillermo Jacovella, Juana Piñero, Martín y Mónica Vailati, y Araceli y Alejandro Justiniano, hijos y nietos lo despiden con inmenso dolor.

† MURO DE NADAL, Rodrigo. - Araceli Muro de Nadal y Alejandro A. Justiniano, junto a sus hijos Sofía, Tom Daniell y Alfie; Alejandro José y Belén despiden con dolor al muy querido Ro, rezando por su alma y abrazando a Martu e hijos y a toda la familia Muro.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Martita Mullen y sus hijos Santiago y Ana, Marcelito y Jime, y sus nietos, Carlitos, Luisi, Floro y Tino despiden a Rodri con muchísimo dolor, abrazando a Martu, Sari, Eli y Toni con inmenso amor.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Su mujer Martina García Reynoso y sus hijos Sari, Eli y Toni despiden con muchísima tristeza a Rodri, celebrando y agradeciendo todos los momentos vividos en familia. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, 26-8-2025. - Con una tristeza profunda pero con tu sonrisa, tu bondad y todo el amor que compartimos y nos dejas, que vueles muy alto Ro. Te queremos hasta el infinito. Abrazamos con todo nuestro corazón a Martu, Sari, Eli, Toni y familia. Facu, Agus, Carmi y Filo.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - La comunidad del Colegio Michael Ham participa su fallecimiento y acompaña muy especialmente a sus queridas alumnas Sara y Elisa, a su hermano Antonio y a su exalumna y esposa Martina. Con la certeza de que en la cruz está nuestra esperanza, le pedimos a Dios que los sostenga, convencidos de que Rodrigo ya se encuentra en los brazos de Jesús.

