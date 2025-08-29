SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MURO de NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Santiago, Michael, Katy y Joy, Francisco y Cata, María y Fer y Nancy Mullen acompañan a Martu, Sari, Eli y Toni y a Martita en esta triste despedida de Rodri.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Con gran tristeza despedimos a Rodrigo y abrazamos a Martu, Luis, Marta y a su querida familia. Adela Bancalari, sus hijos Enrique y Mariana, Juan y Regina, Gonzalo y Sofía, Diego y Antonia y nietos.

† MURO DE NADAL, Rodrigo. - María Elvina Negri de García Reynoso junto a sus hijos María, Amalia (a.) y Manuel, sus yernos y nietos acompañan a Martina, Sarita, Elisa y Antonio y ruegan oraciones en la memoria de Rodrigo.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Al y Sandra del Carril acompañamos en su dolor a Martita, Martu y familia. Rogamos una oración en su memoria.

† MURO DE NADAL, Rodrigo. - José M. Muro y Cecilia Maidana, sus hijos Cecilia, José, Jacinta, Teresa y Luli, con sus familias despiden con mucho dolor a Rodrigo y acompañan con todo cariño a Martina e hijos, a Marta y Luis y a Santiago, Andrés y familias.

† MURO DE NADAL, Rodrigo. - Manuel y Mariana Alvarez Trongé, junto a sus hijos, abrazan a Martu, Sari, Eli y Toni en este momento. Siempre recordaremos a Rodrigo con muchísimo cariño.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Sara Luisa del Carril acompaña a Martina y sus hijos y a Martita y su familia con mucho cariño.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Los Christian Brothers, el Instituto de Hermanos Cristianos y el consejo de dirección junto a la comunidad educativa del Colegio Cardenal Newman participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañamos a la familia con nuestras oraciones, rogando por el eterno descanso de su alma y consuelo a sus seres queridos en estos tristes momentos.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Sus tíos Martín Muro de Nadal y Mónica Vailati, sus primos Cande y Tobías Graf (as.), Techi y Lucio García del Solar y Martín T. despedimos a nuestro querido Ro, recordando los buenos momentos compartidos. Acompañamos con amor a Martu y los chicos, a Luis y Martha, Santi, Andrés y familas.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Manuel y María Benites y familia acompañan a Martina y los chicos en su dolor. Rogamos una oración en su memoria.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Querida Martu, los abrazamos con todo el corazón. Los queremos mucho. Santiago y María Inés Perrotta y toda nuestra familia.

† MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Queridos Luis y Marta, tus primos Muro Delfino los acompañan, pidiéndole a la Virgen que reciba a Rodrigo en sus brazos y que les regale a toda vuestra familia su paz y su ternura.

Aviso publicado en la edición impresa