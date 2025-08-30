LA NACION

MURO DE NADAL, Rodrigo

MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Raúl Vinuesa (a.), Ana Ganzabal de Vinuesa (a.), hijos y nietos despiden con inmenso dolor a Rodri y abrazan con cariño a toda la familia Muro de Nadal.

MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - Isabel y Enrique de la Torre acompañan a la familia Muro en este triste momento.

MURO DE NADAL, Rodrigo, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de Av. Callao 1621 participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

