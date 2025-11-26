LA NACION

MUSSI, Juan José, Dr.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MUSSI, Juan José, Dr., q.e.p.d., falleció el 24-11-2025. - El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Julio Conte-Grand, magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Acompañan a toda la familia en el tránsito de este doloroso momento.

MUSSI, Juan José, q.e.p.d., partió hacia la casa del Señor el 24-11-2025. - El directorio del Centro Industrial Ruta 2 S.A. y todo su personal acompañan a su familia y a la comunidad de Berazategui en este doloroso momento y lo despiden con pesar. Su recuerdo siempre nos acompañará.

MUSSI, Juan José, q.e.p.d., partió hacia la casa del Señor el 24-11-2025. - El directorio del Mapo Service S.A. y todo su personal acompañan a su familia y a la comunidad de Berazategui en este doloroso momento y lo despiden con pesar. Su recuerdo siempre nos acompañará.

MUSSI, Juan José, q.e.p.d. - Desde la Universidad de Morón lamentamos profundamente el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi, intendente de Berazategui, amigo de nuestros decanos de salud, el Dr. Domingo Collia y el Dr. Domingo Liotta, reconocido por su extensa trayectoria en el servicio público, que lo llevó a recibir el título de Doctor Honoris Causa de nuestra casa. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

