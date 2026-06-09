LA NACION

NAÓN, Juan José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NAÓN, Juan José. - Rómulo S. Naón y familia despiden a Juanjo con gran amor y acompañan a sus hijos y nietos con cariño.

NAÓN, Juan José. - Ángeles, Mariana, Marito, Marcos, Mechi y Male López Naón y familias despiden a Juanjo con mucho cariño.

NAÓN, Juan José, q.e.p.d. - El Círculo de Armas participa con dolor el fallecimiento de su socio vitalicio y pide oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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