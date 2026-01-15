NAON, Susana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NAON de FERRECCIO, Susana, falleció el 14-1-2026. - Sus hijos Martín y Magdalena Pellet Lastra, Santiago y Agustina Gils, sus nietos Tomás, Francisco, Felicitas y Trinidad participan con tristeza su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

✝ NAÓN de FERRECCIO, Susana. - Su hermana Graciela Naón y Alejandro Duhart, sus hijos Gastón y Lor, Solange y Guillermo y nietos, participan con tristeza su fallecimiento pidiendo una oración en su querida memoria.

✝ NAON de FERRECCIO, Susana, falleció el 14-1-2026. - Juan Carlos y Mitay Gils, sus hijos y nietos con todo cariño acompañan a Santiago y Martín, rezando una oración por la querida Susana.

✝ NAON de FERRECCIO, Susana. - M. Silvina I. de González Grey, con mucha pena acompaña a toda su familia.

✝ NAON de FERRECCIO, Susana. - El Grupo Aleluya despide a Susana con mucho cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa