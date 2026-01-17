NAÓN, Susana.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NAÓN de FERRECCIO, Susana. q.e.p.d. - Su hermana Marta Naó; sus hijos Moira, Tomás y Mache, Cynthia y Roberto, y Matías O¨Farrell, y sus nietos participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa