SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† NAPOLI, Eliseo C., q.e.p.d., falleció el 21-8-2025. - Los socios activos y retirados y el personal de PwC Argentina participan su fallecimiento, acompañan a su esposa Esther, a sus hijos Verónica y Fabio y familia en este difícil momento y ruegan una oración por su descanso eterno.

† NAPOLI, Eliseo. - Fernando, M. Elena y Alejandra Cardone despedimos a Eliseo con gran dolor y acompañamos a Esthercita, Verónica y Fabio.

