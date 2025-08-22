LA NACION

NAPOLI, Eliseo C.

NAPOLI, Eliseo C., q.e.p.d., falleció el 21-8-2025. - Los socios activos y retirados y el personal de PwC Argentina participan su fallecimiento, acompañan a su esposa Esther, a sus hijos Verónica y Fabio y familia en este difícil momento y ruegan una oración por su descanso eterno.

NAPOLI, Eliseo. - Fernando, M. Elena y Alejandra Cardone despedimos a Eliseo con gran dolor y acompañamos a Esthercita, Verónica y Fabio.

