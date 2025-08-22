SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NAPOLI, Eliseo César. - Líder indiscutido, mentor de muchos de nosotros y sobre todo excelente persona. Tus amigos de los almuerzos de los martes te despedimos con tristeza y saludamos a Esther y a tus hijos y nietos con mucho cariño.

