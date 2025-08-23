LA NACION

NAPOLI, Eliseo César

NAPOLI, Eliseo César, q.e.p.d., falleció el 21-8-2025. - Su esposa Esther, sus hijos Verónica y Fabio, sus nietos Eze y Sofi, y sus yernos Carlos y Agustina lo despedimos con gran dolor. Estarás siempre en nuestros corazones.

