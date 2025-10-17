SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† NARDI, Guillermo Esteban, q.e.p.d., 15-10-2025. - Paula Guerra y Pablo Gallego despiden a su gran amigo y acompañan a Silvia y Pedro en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

† NARDI, Guillermo Esteban, q.e.p.d., 15-10-2025. - Hoy despedimos a nuestro querido papá. Un ejemplo de padre, que nos acompañó siempre y nos enseñó tanto. Te amamos para siempre con todo el corazón. Tus hijos María Eugenia, Francisco y Pedro.

† NARDI, Guillermo Esteban, q.e.p.d., 15-10-2025. - Hoy despido a mi ser amado, el amor de mi vida, mi compañero, mi amigo, un padre ejemplar, una gran persona que nos deja un legado de amor, paz y trabajo. Te amo para siempre. Tu mujer Silvia Guerrero Nardi.

