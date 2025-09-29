1
NASH, Stanley S.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
NASH, Stanley S., q.e.p.d. - Te recordaremos siempre con alegría!. Familia Ferrarazzo, Germán, Andrea, Ignacio y Mariana.
NASH, Stanley, q.e.p.d. - Jorge Agote (a.), despide con profunda tristeza a su entrañable amigo y acompaña con enorme cariño a Marcela y Junior en su pena.
✡ NASH, Stanley, falleció el 27-9-2025. - Su amigo y colega de muchos años Jorge Etinger y su familia participan con tristeza su fallecimiento y abrazan a Marcela, Adriel, Abigail y Stanley Jr.
LA NACION
