NATINO, Susana,

✝ NATINO de GUEVARA, Susana, q.e.p.d., 10-3-2026. - Su hermana Gloria Natino de Wilson-Rae y sus hijos Ignacio y Claudia Peça (as.), Margarita y Gustavo Rizzi, Sofía y Alfredo Alexander-Katz y sus nietos Marcos, Lucas, Belisario, Félix y Mikel despiden con tristeza a Susana, agradeciendo toda una vida compartida.

