NATINO, Susana,

NATINO de GUEVARA, Susana, q.e.p.d. - Cristina, Isabel, Victoria y Lucila Corti Maderna acompañan a Gloria y sus hijos con cariño y oraciones.

