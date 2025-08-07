LA NACION

NAVEIRA, Enrique

NAVEIRA, Enrique, q.e.p.d. - Eduardo López, Carolina y sus hijas acompañan con mucho cariño a Marta y familia en este difícil momento.

NAVEIRA, Enrique, q.e.p.d. - El directorio de Bodegas López participa el fallecimiento de Enrique Naveira y ruega una oración en su memoria.

NAVEIRA, Enrique, q.e.p.d. - Los empleados de Bodegas López despiden a Enrique Naveira, recordándolo con mucho afecto y acompañando a Marta y su familia.

