NAVEIRA, Enrique
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† NAVEIRA, Enrique, q.e.p.d. - Los copropietarios del Consorcio Av. Callao 1704 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
