NAZAR, Carlos María

NAZAR, Carlos María. - Pedro y Mercedes, María Teresa, Ernesto y Caroline, Victoria, Jorge y Regina y Patricia Nazar acompañan con mucho cariño a Pio, Angie, Mercedes y su familia, rogando una oración en su memoria.

NAZAR, Carlos María. - Jorge Berro Madero y Elena Basombrío, juntos a sus hijos y nietos despiden a su queridisimo primo, toda una vida compartida. ¡Lo vamos a extrañar!.

NAZAR, Carlos María, q.e.p.d. - Sus hijos Marina, Theo, Lucas y Paz lo despiden cariñosamente y ruegan una oración en su memoria.

