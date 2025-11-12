1
NAZAR, Carlos María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† NAZAR, Carlos María. - Sus amigos Carlos María y Sarita Fontana, sus hijos y nietos, Junior y Cristina Camet, hijas y nietos, acompañan a Nora e hijos y despiden a Carlos con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Cuadernos: convocan al tribunal para que haga el juicio contra Cristina Kirchner tres veces por semana, presencial y sin feria judicial
- 3
Descarriló una formación del Tren Sarmiento a pocos metros de la estación Liniers
- 4
Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria