SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NAZAR ESPECHE, Félix A. - falleció el 16-8-2025. Elvira de la Vega Allende, sus hijos Félix y Naty, Micky y Diego, Gonzalo y Gabi y tus nietos, Josefina, Juanita, Lucas, Valentina, Sofía y Pía, te despiden con inmenso cariño.

† NAZAR ESPECHE, Félix, q.e.p.d., falleció el 16-8-2025. - La comisión directiva de CILFA y su presidente, Lic. Jorge Belluzzo, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

NAZAR ESPECHE, Félix A. - falleció el 16-8-2025. Tu hermana, Ana Nazar Espeche y todos tus sobrinos, te despiden con profunda tristeza y cariño.

