NELSON, Marcela

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NELSON de LALOR, Marcela. - Sus primos Escalante despiden a la querida Marcela y acompañan a su familia con oraciones.

✝ NELSON de LALOR, Marcela, q.e.p.d. - Enrique S. Mantilla Salas y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Catalina y Marcos y su familia con todo su afecto.

✝ NELSON de LALOR, Marcela. - Querida Marcela, ya estarás en los brazos de la Virgen. Un abrazo a Catalina, Vicky y Ernesto y Olivia que tanto te acompañó. Elena Maguire.

✝ NELSON de LALOR, Marcela. - Las amigas de Vicky, Cristina Parenti, Agustina Pitt, Mechi Roviralta, Cynthia Fox, Ana Pereyra Iraola, Clara Pasman, Luisa Zorraquin, Achi Nicholson, María Fitte, Ana del Campo y Paula Correa, despiden a la querida Marcela con mucho cariño y acompañan con oraciones a toda su familia.

✝ NELSON de LALOR, Marcela, falleció el 21-5-2026. - Graciana y Claudio Andreoli y Florinda y Santos Uribelarrea (h.) la despiden con mucho cariño y abrazan a Cata, Victoria, Marquitos, Tita, Benjamín, Catita, Tanya y a toda la familia.

✝ NELSON de LALOR, Marcela, falleció el 21-5-2026. - Susana y José, junto a sus hijos Pepe, Sebastián y Marcos, y nietos despiden a la inolvidable Marcela y acompañan con tristeza a los Nelson y Lalor con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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