SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† NOBLE, Alberto (Bertie), q.e.p.d. - ESSARP, The English Speaking Scholastic Association of the River Plate, participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera miembro reconocido y varias veces presidente de la asociación. Acompañamos con afecto y con nuestras oraciones a su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad del Colegio Bede’s.

NOBLE, Alberto (Bertie). - Nos unimos al dolor de toda la comunidad del Bede’s por la partida de Bertie Noble, un educador apasionado, un referente inspirador y un ser humano profundamente comprometido con la infancia y la educación. Acompañamos con mucho cariño a su familia, a sus colegas y a todos quienes compartieron con él el camino. Dailan School & Sports.

NOBLE, Alberto (Bertie). - Acompañamos a su familia y un cariño especial a su esposa Marcela y a su hijo Alec. Familia Rasmussen.

† NOBLE, Alberto (Bertie), q.e.p.d. - El Polo Educativo Pilar despide con gran tristeza a quien fuera su primer presidente y acompaña a su familia y a la comunidad de Bede’s Grammar School en este doloroso momento.

NOBLE, Alberto (Bertie), q.e.p.d. - Sus cuñados Llosa: Carolina y Cesar Sturla, Maca, María Marta y Alfredo Guidali, Alejandro y Angelina Fernández Bechstedt, hijos y nietos despiden al querido Bertie con tristeza y abrazan fuerte a Marcela y a todos los Noble.

