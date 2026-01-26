1
NOBLE, Matilde
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NOBLE de SAGUIER, Matilde. - Silke y Alex Reynal y sus hijos (as.) rezan en su memoria y acompañan especialmente a Julito y María y a toda la familia en estos tristes momentos.
✝ NOBLE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Laura y Diego Félix San Martín despiden con afecto a Matilde y acompañan a Alejandro y Daniela, Fernán y Pamela y a toda su familia con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas