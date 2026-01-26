LA NACION

NOBLE, Matilde

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NOBLE de SAGUIER, Matilde. - Silke y Alex Reynal y sus hijos (as.) rezan en su memoria y acompañan especialmente a Julito y María y a toda la familia en estos tristes momentos.

NOBLE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Laura y Diego Félix San Martín despiden con afecto a Matilde y acompañan a Alejandro y Daniela, Fernán y Pamela y a toda su familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El resultado de una licitación sacude el tablero empresario argentino
    1

    El resultado de una licitación sacude el tablero empresario argentino

  2. La zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares
    2

    Punta del Este: La zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares

  3. Una discusión familiar terminó con un hombre detenido por matar a su hijo de un disparo
    3

    Ostende: una discusión familiar terminó con un hombre detenido por matar a su hijo de un disparo

  4. Massa, entre la playa, la asesoría internacional y la reconstrucción del peronismo
    4

    Solo en Off: Massa, entre la playa, la asesoría internacional y la reconstrucción del peronismo