NOBLE MITRE, Matilde Ana María,

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos Julio, Fernán, Alejandro, Luis, Florencia, Luz y demás familiares, y ruega una oración en su memoria.
