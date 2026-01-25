NOBLE MITRE, Matilde Ana María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Sus hijos Julio y María, Alejandro y Daniela, Fernán y Pamela, Luis y Momi, Flori y Mica, Luz y Nacho y sus nietos la despiden con mucha tristeza y la recordarán como una persona excepcional por su bondad, sencillez y alegría. Te vamos a extrañar Bela. Sus restos serán velados mañana, de 9 a 11, en la Sala Jacarandá del cementerio Jardín de Paz, con una misa a las 11.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - La Dirección Ejecutiva de S.A La Nación: Francisco Seghezzo, Marcelo Sajaroff, Analía Doro, Bachi Marques Peña, Lorena Artal, José Del Río, Guido Nazzaro, Pato Sosa, Javier Casas, Vicky Blüthgen, Aldo De Cesare, Norberto Frigerio y Dolores Mitre participan con profundo pesar el fallecimiento de Matilde Saguier y acompañan con cariño a la familia en este triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - La vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Villarruel despide con pesar a la señora madre de su querido amigo Julio Saguier, acompaña a su familia en el dolor y ruega una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Sus compañeros de Secretaría y la redacción de La Nación acompañan a la familia Saguier en este doloroso momento y piden una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - El directorio de SA La Nación, que ella integró, la despide con gran afecto y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa