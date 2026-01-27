LA NACION

NOBLE MITRE, Matilde Ana María

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A., participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María. - Alberto F. Robredo y Marta Aust de Robredo participan con dolor y respeto su muerte y acompañan a toda su familia y, de modo especial, a Julio y a María Saguier, amigos muy queridos y respetados.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. Esteban Saenz Valiente y Mariana Reinke acompañan con mucho cariño y afecto a todos los Saguier en este momento de dolor.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Martín Goldstein (a.), Graciela Zito (a.), sus hijos y nietos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a Fernán, Alejandro, Luis, Florencia, Luz y muy especialmente a sus queridos amigos Julio, María y los chicos.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - La Corporación de Abogados Católicos participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos Julio y Fernán, demás familiares y allegados, en este triste momento y ruega oraciones por su eterno descanso.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde Ana María, q.e.p.d. - Luis María Betnaza, María Aleman y familia acompañan con mucho cariño al querido amigo Julio y a toda la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

