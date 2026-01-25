NOBLE MITRE, Matilde,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Alejandro J. Saguier y Daniela Marcuzzi, junto a sus hijos Bautista, Mateo y Trini, Milagros e Iván despedimos a nuestra adorada madre, suegra y abuela, agradeciendo a Dios por haberla tenido en nuestras vidas.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Marcelo Marcuzzi, Stella Etchegaray y sus hijos, Tali y Manuel, Daniela y Alejandro, Marcela y Diego, Pam y Fer, Marcelo y Gaby y Flopi despiden a la queridísima e inolvidable Matilde con mucha tristeza y acompañan con cariño a todos sus hijos y nietos.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - José María Collazo, Claudia García Moritán de Collazo e hijos, acompañan a Julio y María, Alejandro y Daniela, Fernán y Pamela, Luis y Momi, Florencia y Mica, Luz e Ignacio, a sus nietos y a toda la familia Saguier en este triste momento. La despedimos con amor unidos en oración por nuestra querida e inolvidable Matilde.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde q.e.p.d. - Joaquín Morales Solá acompaña con fraternal cariño a la familia Saguier en este doloroso momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Mirko Schlossberg, Agustina, Lucas, Tomás y Theo despiden a Matilde con tristeza y acompañan a Julio, Alejandro, Fernán, Luis, Florencia, Luz y Flias. con mucho cariño.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Rita y José Claudio Escribano participan con tristeza del fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en su dolor.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Felipe Noble Herrera, Vanesa Defranceschi Sadi de Noble Herrera y sus hijos la despiden y acompañan a sus hijos y familiares en este momento de dolor, rogando por su descanso en paz.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Larisa Andreani y Lucas Perkins junto a sus hijos, acompañan a Luz, Ignacio, Benito, Elisa y Antonia, y a toda la Flia. Saguier, y piden una oración por Matilde.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz acompañan a Julio y su familia con mucho cariño.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Los amigos de Fernán del chat, Bebe, Nato, Pepe, Virgilio, Mario y Carlitos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Lucio Rafael Pagliaro y su familia participan de su despedida, acompañan a sus hijos en este difícil momento y elevan una plegaria en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Los amigos de Fernán de la camada 1980 del San Martín de Tours participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Marcela Noble Herrera, Javier Molina y su familia participan su fallecimiento, acompañan en el dolor a Julio, Alejandro, Fernán, Luis, Florencia y Luz y ruegan por el eterno descanso de su alma.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Martín Schvartzman y Dolores Mitre acompañan a Julio, Alejandro, Fernán, Luis, Florencia, Luz y familia en este triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Oscar Andreani junto a sus hijos acompañan a Julio, Alejandro, Fernán, Luis, Florencia, Luz y sus familias en este triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Héctor H. Magnetto y su familia participan con pesar su fallecimiento, acompañan con afecto a sus hijos, hijas y familiares y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - El directorio de Exponenciar S.A., participa con profundo dolor su fallecimiento, y acompaña a Julio, Alejandro, Fernán, Luis, Florencia y Luzen este triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde,, q.e.p.d. falleció el 24-1-2026. - Los accionistas y el directorio de Grupo Clarín S.A. participan el fallecimiento de la señora madre de los accionistas y directores del diario La Nación, acompañan en su dolor a Julio César, Alejandro, Fernán, Luis, Florencia, Luz y sus familias, y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Alejandro, tus amigos del golf, Fene, Nico, Tibor, Fede y Fico, te mandamos un fuerte abrazo.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - José Antonio Aranda y su familia participan su fallecimiento, acompañan en el dolor a sus hijos, hijas, nietos y demás familiares y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Norberto Frigerio participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en tan triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - El Grupo de Revistas del diario La Nación acompaña a toda la familia Saguier en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Héctor Aranda participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos, hijas y familiares en este doloroso trance.

