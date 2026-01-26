NOBLE MITRE, Matilde,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Sara y Jorge Pereyra de Olazábal acompañan a Julio y Fernán en este triste momento

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Te despido con inmensa tristeza querida prima, rezo una oración en tu memoria y acompaño a mis sobrinos y a sus hijos con todo amor. María Elisa Mitre.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Félix, Miguel y Juana Larreta Musgrave la despiden con tristeza y acompañan a toda la familia Saguier con amor.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens e hijos abrazan con el cariño de toda una vida a sus hijos y familias.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Juan Vergez, Pat Pearson de Vergez y sus hijos acompañan a Alejandro, Dani, Fernán y Pam y sus familias con muchísimo cariño.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde q.e.p.d. - Graciela y Ricardo Falabella participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Julio en su dolor.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Daniel Dessein participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a sus hijos.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - P. Marcelo Gallardo participa su partida a la casa del Padre y acompaña a Fernán y su querida familia en estas horas de dolor y profunda esperanza cristiana.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Sus colegas de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, acompañan a Julio, a sus hermanos y demás familiares en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Gabriela y Facundo Suárez Lastra acompañan con todo afecto a todos los Saguier.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - María José y Alejandro Massot (as.) rezan por su eterno descanso y acompañan con mucho cariño a los queridos Julio y María e hijos.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Julio Naveyra, Iñaki y Daniel González García despiden con tristeza a Matilde. Simplemente una persona integral y ejemplar.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Enrique y Nina Nosiglia participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a Julio y a todos los Saguier en este momento de dolor, y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Agustín Agraz participa su fallecimiento, acompaña con cariño a toda la familia Saguier en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier acompañan a su familia con cariño y oraciones.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Alejandro Olivera Gandulfo y Amalia Iriarte acompañan en este triste momento a Julio y familia y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - AXION Energy participa con profundo pesar el fallecimiento de Matilde Mitre de Saguier y acompaña a su familia en este doloroso momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Mercedes y Bernardo Velar de Irigoyen participan su fallecimiento y acompañan a Julio y a toda la familia Saguier en este doloroso momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Diego F. Videla y Patricia Massey participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a Julio y María, Fernán y Pamela y toda su familia.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Te despedimos con todo cariño, amiga incondicional y compañera de toda una vida. Silvia y Hugo Gómez Crovetto y Flia.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Ana D¨Onofrio, Jorge Fernández Díaz, Claudio Jacquelin, Carlos Reymundo Roberts, Daniel Arcucci y Mauricio Carini acompañan con cariño a la familia Saguier y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Kuky Pumar y María acompañan a sus queridos amigos Alejandro, Daniela, a sus hijos Bautista, Mateo y Mili, así como a sus hermanos Julio, Fernán, Luis, Florencia, Luz y Flias. con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Alfredo Vega y Liliana Maghenzani acompañan a Fernán y familia.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Graciela y Adriano López acompañan a sus amigos Daniela y Alejandro en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Eva y Santiago Soldati despiden con mucha tristeza a la querida Matilde y acompañan a Julio y hermanos en estos muy tristes momentos y que descanse en paz.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Acompañamos con el cariño de toda la vida a Julio y María, Alejandro y Daniela, Fernán y Pamela, Luis y Momy, Luz e Ignacio, Flori y Mica y sus hijos. Rezamos por el alma de nuestra querida Matilde. Máximo, Peque Fonrouge y Flia.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - María José Toledo Quesada participa con mucho dolor el fallecimiento de quien fuera íntima amiga de su madre, y acompaña a la familia en estos tristes momentos.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - El equipo gerencial de Buenos Aires Arena S.A., Gabriel Dantur, Fernando Lang, María García, Máximo Bach de Chazal, Ignacio Manifesto, Mariano Wacs, Leonardo Zaracho y todos sus empleados participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia Saguier en este momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Juan Carlos y Cristina Cassagne acompañan a su querido amigo Julio y familia en estos tristes momentos y piden una oración por su alma.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Carlos Manfroni y Marina de Manfroni acompañan a Julio, a Fernán y familia en la oración.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Alberto y Tomás García Lema envían sus más sinceros pésames a Julio, Fernán y a todas sus familias y ruegan oraciones en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Martín Cabrales acompaña con cariño a su familia, rogando oraciones en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Magdalena y Ezequiel Cassagne acompañan a su amigo Julio y familia en estos tristes momentos y piden una oración por su eterno descanso.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Kathleen Duggan participa con enorme dolor el fallecimiento de su querida amiga Matilde, ruega una oración por su eterno descanso y acompaña a sus hijos y nietos en este triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Marcela y Marcelo Schmidt junto a nuestros hijos Fede y Luisi y Santi y Maggie despedimos con tristeza a Matilde y acompañamos a Julio, María, Felipe, Santos y Florencio en su dolor, abrazándolos fuerte.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Susana Valle Fonrouge y Flia. acompañan con mucho cariño a Julio, María, hijos y a todos los Saguier.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Pablo Campagnale, Soledad Sensever y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Alejandro, Daniela y familia en tan triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Adela y Enrique Maschwitz e hijos acompañan a todos los Saguier con muchísimo cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Irene y Miguel Centarti, Andrea y Johnny Fernández, Graciela y Agustín Garona y Marcela y Marcelo Schmidt despedimos con tristeza a Matilde y acompañamos con mucho cariño a Julio, María, Felipe, Santos y Florencio.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Paula González Magrane, Juana, Baltasar y Greta despiden a Matilde con cariño y acompañan a Alejandro, Daniela, Bautista, Mateo y Milagros en este triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Fernando Marín y Flia. lamentan la partida de quien fuera en vida sinónimo de generosidad y calidad humana. Acompañamos a sus seres queridos y rogamos una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE, Matilde, q.e.p.d. - M. Rosa Méndez Huergo de Barry junto a sus hijos y nietos despide a su muy querida amiga. ¡Te vamos a extrañar Mati!.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Martín y Ana Filgueira, Pili y Maca, Rochi y Fran, Bicho y Félix despedimos a Bela con inmensa tristeza. Acompañamos a Julio y María, Felo y Sofi, Santi y Sofi y Floro con el mismo cariño que ella siempre nos brindó.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Los miembros del directorio de Buenos Aires Arena S.A., Natalia Mouhapé, Marcelo Sajaroff y Eduardo Lomanto participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su familia en este triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Guillermo Rivaben y familia acompañan con mucho cariño a Julio, Alejandro, Fernán, Luis, Florencia y Luz en este triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Matias Brea y familia despiden a la inolvidable Matilde y abrazan a todos los Saguier con mucho cariño.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Eugenio Schlossberg y Andrea Rossi de Schlossberg acompañan a Alejandro y su familia con mucho cariño.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Alberto Pizzi y Virginia Poch acompañan a Julio, María y familia en este doloroso momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Con todo cariño despedimos a nuestra querida Matilde, una persona única e inolvidable. Abrazamos a Julito, María, Felipe, Sofi, Santos, Sofi, Floro y rezamos por ella. Máximo, Peque, Pepi, Juani, Segun y Tinti Fonrouge.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - El directorio de la Fundación Compromiso acompaña a su querido amigo y colega Julio en este triste momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Alfonso Diez de Tejada, conde del Castillo de Tajo y sus hijos Alfonso, Soledad y Mariana participan con enorme tristeza su fallecimiento y acompañan a Julito, Alejandro, Fernán, Luis, Flori y Luz con el cariño de siempre.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Matteo Goretti y Delia Ferreira Rubio acompañan con afecto a Julio y a toda la familia Saguier en este doloroso momento.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as.) participan con pesar su fallecimiento, acompañan con afecto a Julio y toda la familia Saguier en estos tristes momentos y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Grace y Alberto G. Maquieira (as.) y sus hijos Matías, Nicolás y Alberto acompañan sentidamente a toda la familia Saguier en este doloroso momento. Ruegan una oración en memoria de Matilde.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - El directorio y equipo de Monasterio Tattersall S. A. acompañan a Julio y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Alfredo Tiscornia Biaus y sus hijos abrazan a los Saguier, recordando siempre a Matilde, María Helena y Julio.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Isabel y Miguel de Larminat lamentan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan especialmente a su amigo Julio.

