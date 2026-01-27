LA NACION

NOBLE MITRE, Matilde

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Dolores González Álzaga participa con tristeza su partida y acompaña a todos sus hijos.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Carlos Correch acompaña a Fernán y Julio en su dolor

NOBLE MITRE de SAGUIER, MATILDE - Mensaje S.A., representante Noa de LA NACION participa con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Eduardo Luis Lagos acompaña a su apreciado amigo Julio en este triste momento

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Alberto Lederman participa su fallecimiento y acompaña a la familia en tan triste día.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, abraza a Julio y familia, y ruega una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde q.e.p.d. - El Dr. Juan Carlos Romero, su señora Dra. Carmen Lucia Marcuzzi de Romero y familia participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento y elevan plegarias al Altísimo en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Javier Espinosa participa su fallecimiento y acompaña a su querido amigo Julio y familia en estos tristes momentos y pide una oración por su alma.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Federico C. Sequeira y familia abrazamos profundamente a nuestro gran amigo Julito, a María y a toda su familia en este triste momento por el fallecimiento de Matilde, su querida madre, acompañándolos en la oración por el descanso eterno de su alma.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - En este momento difícil acompañamos a Julio y su familia con el cariño y el afecto de siempre. Marion y sus hijos Nicolás, Daniel y Miguel Helft.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Tato Lanusse y Silvina Pueyrredón acompañan con cariño a Julio, María, Fernán y Pamela.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Osvaldo Cornide acompaña a la familia Saguier en estos tristes momentos.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Juan F. de Alzaga y Susana Marino de Alzaga abrazan a sus hijos Julio, Alejandro, Fernan, Luis, Florencia y Luz, rezando oraciones por la querida Matilde.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Marcelo Mancini, Majo Castellani y sus hijos Nico, Josi y Juan Ba acompañan a Alejandro y Dani, Fernán y Pam y a sus hijos Bauti, Mateo, Mili y Mia y Max y a toda la familia Saguier con muchísimo cariño en estos momentos de profundo dolor.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Minond Estudio y todo su equipo acompañan con afecto a la familia Saguier.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Pablo de Witte y Alejandra Josifovich acompañan a Julio y sus hermanos en este triste momento.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Elsa G. R. de Gauna y Juan Octavio Gauna (h.) acompañan a su familia en el dolor y elevan oraciones por su eterno descanso.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Silvia y Roberto Starke acompañan a María, Julio y toda la familia Saguier con sus oraciones.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Alberto y Eduardo Bieule acompañan con oraciones a Julio y familia.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Margarita O’Farrell de Gutiérrez Zaldívar e hijos acompañamos a Julio y María y a toda la familia Saguier en tan triste momento, rogando una oración por su eterno descanso.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Eduardo, Angie Lanusse de Montes de Oca y Flia. acompañan con afecto a la familia Saguier y ruegan una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Los socios, directores y todo el equipo de Digital House despiden con profundo pesar a Matilde y acompañan a su hijo Luis y a toda la familia Saguier en este triste momento.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Palú y Adriana Rocca participan con pesar su fallecimiento y acompañan desde el corazón a su querida familia.

LA NACION
