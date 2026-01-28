NOBLE MITRE, Matilde,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Despiden a la querida Matilde y abrazan a Flori y a la familia Saguier con todo cariño. Caro Alfonso, Tati Garcés, Ceci Lasala, Paz Martel, Dolo Saguier, Estelita Sarasola, Agus Torres Avalos y sus familias.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Luis Castelli y familia abrazan al querido amigo Julio y familia en este triste momento.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Fabiana Ricagno y Adrián Werthein acompañan con afecto a Julio y a María, solidarios con su dolor ante la partida de su querida madre.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Daniel Werthein, Adrián Werthein, Dario Werthein, Lucas Werthein y Joaquín Werthein acompañan a Julio, Alejandro, Fernán, Luis, a sus hermanas y a toda la familia Saguier, con un fuerte abrazo en su dolor.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde q.e.p.d. - Carlos Miguens y Antonia Robirosa de Miguens participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a Julio y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - La despedimos con tristeza, recordando los buenos momentos compartidos. Abrazamos a sus hijos en su dolor. Susy y Pepe Grandio.

✝ NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Mary Furlong, Marta Garat, Connie Kenny y Juana Ramos Oromí acompañan con oraciones a todos los Saguier.

