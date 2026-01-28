LA NACION

NOBLE MITRE, Matilde,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Despiden a la querida Matilde y abrazan a Flori y a la familia Saguier con todo cariño. Caro Alfonso, Tati Garcés, Ceci Lasala, Paz Martel, Dolo Saguier, Estelita Sarasola, Agus Torres Avalos y sus familias.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Luis Castelli y familia abrazan al querido amigo Julio y familia en este triste momento.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Fabiana Ricagno y Adrián Werthein acompañan con afecto a Julio y a María, solidarios con su dolor ante la partida de su querida madre.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - Daniel Werthein, Adrián Werthein, Dario Werthein, Lucas Werthein y Joaquín Werthein acompañan a Julio, Alejandro, Fernán, Luis, a sus hermanas y a toda la familia Saguier, con un fuerte abrazo en su dolor.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde q.e.p.d. - Carlos Miguens y Antonia Robirosa de Miguens participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a Julio y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde. - La despedimos con tristeza, recordando los buenos momentos compartidos. Abrazamos a sus hijos en su dolor. Susy y Pepe Grandio.

NOBLE MITRE de SAGUIER, Matilde, q.e.p.d. - Mary Furlong, Marta Garat, Connie Kenny y Juana Ramos Oromí acompañan con oraciones a todos los Saguier.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El enorme gesto de fair play de Alcaraz del que todos hablan en el Australian Open y que salvó a su rival
    1

    Alcaraz ganó y dio el ejemplo: el gesto del que todos hablan en el Australian Open

  2. Un intendente que mandó a sus vecinos a emprender logró un aluvión de apertura de negocios
    2

    “No más planes sociales”: un intendente que mandó a sus vecinos a emprender logró un aluvión de apertura de negocios

  3. El abogado del conductor de la Amarok denunció que los frascos de las pericias “no eran vírgenes”
    3

    Caso Bastián: el abogado del conductor de la Amarok denunció que los frascos de las pericias “no eran vírgenes”

  4. River anunció la ampliación y techado del estadio Monumental: los detalles de la nueva obra
    4

    River anunció la ampliación y techado del Monumental: superará los 100 mil espectadores