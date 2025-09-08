SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† NOGUEIRA, Emilio, q.e.p.d. - Víctor Blanco, su esposa Sandra, y sus hijos Ale, Vitti, Meli, Barbie y Mechi despedimos con inmenso dolor a un entrañable amigo de toda la vida. Gracias por tantos años de amistad sincera, por los momentos compartidos y los recuerdos que quedarán grabados para siempre en nuestras almas. Acompañamos con profundo cariño a su familia en este doloroso momento y lo llevaremos eternamente en nuestro corazón.

