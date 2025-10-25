LA NACION

NÖLLMANN, Guillermo. - Marcos y Susana Carranza Velez e hijos despiden a Guillermo con cariño y acompañan a Patricia y Flia. en este triste momento.

