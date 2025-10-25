SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† NÖLLMANN, Mario Guillermo, q.e.p.d., falleció el 23-10-2025. - Patricia Bernhard y sus hijos Hampy, Alejandro y Aileen, junto a sus nueras, su yerno, nietos y bisnietos, despiden a Guillermo, recordándolo con amor, oraciones y cariño. Descansá en paz, te queremos mucho. Lo despedimos hoy, de 11 a 13 hs., en Jardín de Paz.

† NÖLLMANN, Mario Guillermo, q.e.p.d. - La familia Fenochietto con todos sus hijos acompañan a Patricia y a toda la familia en este triste momento.

† NÖLLMANN, Mario Guillermo, q.e.p.d. - Tiziana Fenochietto acompaña a Ailin con un fuerte abrazo en este doloroso momento .

† NÖLLMANN, Mario Guillermo, q.e.p.d. - Los empleados de Nollmann S.A. despiden con cariño a su presidente y socio fundador y agradecen sus enseñanzas y su dedicación. Acompañan a su familia en este triste momento.

