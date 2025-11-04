LA NACION

NOLTE POLLEDO, Patricio

NOLTE POLLEDO, Patricio. - Sus hermanos Constanza, Alejandro y Susana Güemes y sus hijos Nacho y Rodrigo ruegan una oración en su memoria.

NOLTE POLLEDO, Patricio, q.e.p.d. - Ernesto Videla Aubone y señora participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NOLTE POLLEDO, Patricio, q.e.p.d. - Jorge y Mariángela Baumann Aubone, hijos y nietos despiden con mucho cariño a su querido amigo Pato.

NOLTE POLLEDO, Patricio, q.e.p.d. - Sus amigos y compañeros del Colegio San Martín de Tours lo despiden con enorme tristeza y acompañan con gran cariño y oraciones a sus hijos, nietos y hermanas.

NOLTE POLLEDO, Patricio, q.e.p.d. - Su hermano Ricardo y Elaine lo despiden con cariño y ruegan una oración en su memoria.

