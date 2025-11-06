1
NOLTE POLLEDO, Patricio
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† NOLTE POLLEDO, Patricio, q.e.p.d. - Sus compañeros de la promoción 1965 del Colegio San Agustín lo despiden con afecto y en oración.
Aviso publicado en la edición impresa
