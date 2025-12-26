NORWINT, Jorge
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† NORWINT, Jorge, q.e.p.d. - Emiliano Filippi y Laura Pagani abrazan con mucho cariño a Bárbara y toda su familia en este difícil momento.
† NORWINT, Jorge E., q.e.p.d. - Elena y Armando Loson junto a sus hijos, María, Elena y Darío y sus nietos acompañan a Tere, Barbie, Tate, Fausti, Juani, Cata y a toda la familia Norwint en este momento tan triste, recordando a Jorge con el mayor de los afectos y ofreciendo oraciones en su memoria.
† NORWINT, Jorge E., q.e.p.d., falleció el 24-12-2025. - Teresita Vique de Norwint y sus hijos Ale y Luli, Gucho y Angie, y Barbie y Tate y sus nietos Juampi, Tomy, Fran, Amador, Delfi, Fausti, Juani, Trini y Cata participan con profundo dolor la partida de su amado Jorge, ruegan una oración en su memoria y agradecen las muestras de afecto recibidas.
† NORWINT, Jorge, q.e.p.d. - Acompañamos a los familiares en el sentimiento de dolor. Tus vecinos y la administración.
† NORWINT, Jorge, q.e.p.d. - La familia Belatti acompaña a Teresa y sus hijos en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa