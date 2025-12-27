SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† NORWINT, Jorge, q.e.p.d., falleció el 24-12-2025. - Acompañamos con mucho cariño a Barbie, Tate, Juani, Fausti, Cata y a toda la familia Norwint en este momento tan triste. Florinda y Santos Uribelarrea (h.).

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa