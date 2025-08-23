SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† NUVIALA, Susana. - La Histórica 74 acompaña a su amigo y compañero Federico Bona y familia en este difícil momento.

† NUVIALA, Susana. - Acompañamos a Fede y la familia Bona en este triste momento. Tus socios y amigos, Agustín y Juan.

