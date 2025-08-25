SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OCAMPO, Marcos J., falleció el 23-8-2025. - Sus hermanos políticos: Ale y Mercedes, Javier y Pupy, Marula y Fede, Mema y Eduardo, Tato y Pía, Marcela, Maque y Ale y Juan, sus hijos y nietos acompañamos a Annie y a los chicos con mucho cariño y rogamos una oración en su memoria.

† OCAMPO, Marcos. - Cau y María Rita Cazenave, hijos y nietos abrazan a Ani y a todos los Ocampo Sorondo.

OCAMPO, Marcos. - Despido a mi querido amigo. Tu familia fue y es mi segundo hogar, te extrañaré como parte de ella. Acompaño en este dolor a Annie e hijos. Goyo Martinez Zorrilla.

† OCAMPO, Marcos, q.e.p.d. - La C.D. y toda la comunidad del Club de Regatas Bella Vista despiden con muchísimo cariño a Marcos, quien fuera entrenador, miembro de la C.D. y presidente, pero fundamentalmente Maestro de tantas generaciones. Acompañamos a Annie y todos los chicos en este triste momento.

† OCAMPO, Marcos, falleció el 23-8-2025. - Sus compañeros de Nobleza Piccardo, Fernando Buschitari, Pablo Grandjean, Jorge Basso Dastugue y Eduardo Muzio, lo recuerdan y lo despiden con todo cariño.

† OCAMPO, Marcos J., q.e.p.d. - Federico y Patricia Fleitas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Annie y los chicos en este triste momento.

† OCAMPO, Marcos, q.e.p.d. - Sus primos Sarrabayrouse Bargalló lo despiden con todo cariño, acompañando a Annie y los chicos.

Aviso publicado en la edición impresa