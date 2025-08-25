SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OCAMPO, Marcos Joaquín, q.e.p.d., falleció el 23-8-2025. - La comunidad del Colegio Aberdare despide con profundo dolor al hermano de su fundadora, acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

† OCAMPO, Marcos Joaquín, q.e.p.d., falleció el 25-8-2025. - Su hermana, María Luisa Ocampo de Pont Verges, y Luis Pont Verges, junto a sus hijos Francisco, María Luisa y Joaquín Pont Verges y nietos Felipe, Elena, Maggie, Hilario, Alito, Domi, Sergio e Indalecio lo despiden con gran tristeza y lo recordarán siempre con inmenso cariño. Querido Nari, fuiste un ejemplo de vida. Te vamos a extrañar mucho. Acá nos quedamos, acompañando a Annie y a los chicos. Hasta siempre.

Aviso publicado en la edición impresa