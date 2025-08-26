1
OCAMPO, Marcos Joaquín
† OCAMPO, Marcos Joaquín, q.e.p.d. - Su mujer Annie Sorondo Ovando, sus hijos Marcos, Ana y Martín Pérez de Solay, Francisco y Paz Cazenave, Santiago, Andrés y Valentina Novegil, Cecilia Schatz y sus nietos Ignacio, Lala, Joaquín, Dimas, Ine, Teresita, Maggie, Matías, Pedro, Marqui, Felicitas, Clarita y Tomi participan con mucha tristeza su fallecimiento y agradecen oraciones en su memoria.
