OCAMPO, Marcos
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OCAMPO, Marcos, q.e.p.d. - El plantel del equipo campeón de 1973 del Club de Regata Bella Vista recordará siempre al maestro, su entrenador en el ascenso a primera, gran persona y padre de familia, deportista cabal y dirigente ejemplar.
† OCAMPO, Marcos, q.e.p.d. - Su amigo y excolega Eduardo Grant lo despide con mucha tristeza y le envía a Annie y su familia sus sinceras condolencias.
LA NACION
