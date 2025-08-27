SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OCAMPO, Marcos, q.e.p.d. - El plantel del equipo campeón de 1973 del Club de Regata Bella Vista recordará siempre al maestro, su entrenador en el ascenso a primera, gran persona y padre de familia, deportista cabal y dirigente ejemplar.

† OCAMPO, Marcos, q.e.p.d. - Su amigo y excolega Eduardo Grant lo despide con mucha tristeza y le envía a Annie y su familia sus sinceras condolencias.

