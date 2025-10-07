1
OCHOA, Mónica
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OCHOA, Mónica. - María, Carmen, Magdalena y Federico e hijos despiden con mucho cariño a su querida Moni y acompañan a toda su familia en tan triste y difícil momento. La vamos a extrañar mucho.
† OCHOA, Mónica. - Tus compañeras del Jesús María Prom. 64 te despedimos con mucho dolor y acompañamos a la familia.
† OCHOA, Mónica, 5-10-2025. - Josefina y Claudio Sala acompañan a Cachito y familia en este difícil momento y ruegan una oración en memoria de la querida Mónica.
