OCHOA, Mónica

OCHOA, Mónica. - María, Carmen, Magdalena y Federico e hijos despiden con mucho cariño a su querida Moni y acompañan a toda su familia en tan triste y difícil momento. La vamos a extrañar mucho.

OCHOA, Mónica. - Tus compañeras del Jesús María Prom. 64 te despedimos con mucho dolor y acompañamos a la familia.

OCHOA, Mónica, 5-10-2025. - Josefina y Claudio Sala acompañan a Cachito y familia en este difícil momento y ruegan una oración en memoria de la querida Mónica.

