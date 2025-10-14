1
O´FARREL DE CHEVALLIER BOUTELL, Lyda
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† O´FARREL de CHEVALLIER BOUTELL, Lyda, q.e.p.d., falleció el 12-10-2025. - Libby Roberts y Carlos Axel Augspach, su ahijado Robert Augspach y sus ocho hijos (as.) despiden a Layda con gran dolor.
LA NACION
