LA NACION

O´FARRELL DE CHEVALLIER-BOUTELL, Lyda

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

O´FARRELL de CHEVALLIER-BOUTELL, Lyda, q.e.p.d. - Johnny y Dolores y Mónica Chevallier-Boutell, sus hijos y sus familias acompañan con mucho cariño en sus oraciones a las familias de sus hijas Kathy y Eileen.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida de Córdoba
    1

    Un arma, dólares y una mira para vigilar: qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida

  2. Alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
    2

    “Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes

  3. Tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
    3

    De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online

  4. Estos son los 10 autos usados más baratos en octubre
    4

    Los 10 autos usados más baratos en octubre 2025: uno por uno, por marca y modelo

Cargando banners ...