SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† O´FARRELL de CHEVALLIER-BOUTELL, Lyda, q.e.p.d. - Johnny y Dolores y Mónica Chevallier-Boutell, sus hijos y sus familias acompañan con mucho cariño en sus oraciones a las familias de sus hijas Kathy y Eileen.

Aviso publicado en la edición impresa