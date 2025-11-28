SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† O’FARRELL de HYLAND, Ana María (Ann), q.e.p.d. - Sean y Pía y sus hijos Bautista, Elisa, Olivia y Alfonso participan su partida con tristeza. Que brille para Ann la luz que no tiene fin.

† O’FARRELL de HYLAND, Ana María (Ann), q.e.p.d. - Mariana y Javier Sánchez de La-Puente lamentan su partida y acompañan con todo cariño a Sean y familia.

† O’FARRELL de HYLAND, Ana María (Ann), q.e.p.d., falleció el 26-11-2025. - Su esposo Sam, sus hijos y nietos la despiden con profundo cariño y dolor hoy, a las 10.30, en el cementerio Memorial en Pilar.

† O’FARRELL de HYLAND, Ana María (Ann), q.e.p.d. - Acompañamos a Sam y sus hijos con mucho afecto. Anthony y Luz Hope.

