SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OGGERO, Nelson Bautista Prospero, q.e.p.d., 6-4-2026. - Marcelo, Ricardo, Ariel, Daniel y Bernardo despedimos con profundo pesar al querido Nelson, padre de nuestro amigo de toda la vida. Acompañamos con cariño a Marta, Gabriel, Geraldine y toda la familia, en este difícil momento. Sansi, permanecerá en nuestros corazones para siempre.

✝ OGGERO, Nelson Bautista Prospero, q.e.p.d., 6-4-2026. - Verónica, Bernardo Rubinstein y sus hijos Jacqueline, Stephanie, Axel y Andrés acompañan a su mujer Marta, sus hijos Gabriel, Cecilia, María y su nuera Geraldine en este momento de profundo dolor, elevando una oración en su memoria.

✝ OGGERO, Nelson Bautista Prospero, q.e.p.d., 6-4-2026. - Ariel Guidolin, su mujer Gwendeline, Franco y Marco despiden al amigo Nelson con mucha tristeza y rezan por su memoria, abrazando con mucho cariño a Marta, Gabriel y Geraldine.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa