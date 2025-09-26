SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† OLAVIAGA, Luis, q.e.p.d. - Martín López Medus y sus hijos despiden con mucho dolor a un gran amigo, agradeciendo para siempre el regalo de su amistad.

OLAVIAGA, Luis. - Martín y Pamela Stabile despiden a su querido amigo con mucha tristeza y acompañan con especial cariño a Alejandra y a toda la familia.

† OLAVIAGA, Luis, q.e.p.d. - Hernán y Beatriz Manrique despiden con enorme dolor al querido Gori. Extrañaremos siempre su cariñosa amistad y su enorme y sincera sonrisa. Acompañamos a Ale y a los chicos en este triste momento.

OLAVIAGA, Luis, q.e.p.d. - Su hermana M. Inés O. de Ceriani Cernadas; sus hijos Johnny, Blair, Mane, Diego, Hernán, Asunción e hijos acompañan con mucho cariño a Alejandra e hijos y a los Olaviaga Iñaki, Javier y Mechi.

† OLAVIAGA, Luis. - Te veo, hermano, sentado junto al Padre. Decile que me guarde un lugar a tu lado para seguir charlando. Inés y mis hijos, unidos, enviamos un fuerte abrazo para Alejandra y vuestros hijos.

† OLAVIAGA, Luis M., q.e.p.d. - Patricia y Enrique Bunge (as.), sus hijos: Tata y José Bustingorri, Sonia y Germán Vinuesa, Eloisa y Alejandro Jaca Otaño y Marcos y Clarita Isasmendi despiden al muy entrañable y querido amigo. Acompañan a Alejandra e hijos con todo cariño.

† OLAVIAGA, Luis M. - Sus amigos de Benvenuto: Jorge Pierrestegui, Hernán Manrique, Eduardo y Ricardo Aguirre, Gerardo Caputo, Luis Ruzzi y Amadeo Piazza despiden al querido y entrañable amigo Gori, acompañando a Alejandra y familia en este triste momento.

OLAVIAGA, Luis, q.e.p.d. - Gori querido, amigo de toda la vida, Jorge Pierrestegui y Flia. te despiden con mucho cariño. Acompañamos a Ale, Iñaki, Javier, Mechi, Alejo y Álvaro en este triste momento.

